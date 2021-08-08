 

Президент Литвы усомнился в возможности улучшения отношений с Белоруссией

08.08.2021, 0:18, Новости дня
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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что возможности улучшить отношения с Белоруссией в будущем очень ограничены с учетом «агрессивного поведения» Минска.

«Наши отношения с Белоруссией в настоящее время осложнены. Имея в виду циничное, агрессивное поведение Белоруссии (в связи с нелегальной миграцией, в провоцировании которой Вильнюс обвиняет Минск), усматриваю очень ограниченные возможности в будущем их улучшить», – приводит ТАСС выдержки из интервью Науседы телеканалу Al Jazeera со ссылкой на национальное литовское радио LRT.

Как подчеркнул глава республики, позиция Литвы укладывается в общее русло линии Евросоюза. «ЕС, Литва и другие государства-члены будут едины в четком ответе на политику, которую проводит белорусский режим», – выразил надежду Вильнюса Науседа.

Накануне власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.

В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране госграницы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



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