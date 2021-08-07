Олимпиада 2020. Дисквалифицирована немецкий тренер, ударившая кулаком коня

Инцидент случился в пятницу, 6 июля, сообщает CNN. Райзнер пыталась помочь немецкой спортсменке Аннике Шлеу перед соревнованиями по современному пятиборью.

Шлеу лидировала на соревновании, однако на этапе со скачками у нее возникли проблемы – выданный ей конь не слушался, чем довел спортсменку до слез. Райзнер посоветовала спортсменке ударить лошадь, чтобы та “вела себя хорошо”. Кроме того, она и сама ударила животное – это засняли на видео.

@DOSB

Ich fordere die sofortige Sperrung der Tierquäler #Schleu #annikaschleu + Trainerin.#fuenfkampf pic.twitter.com/IQTIaFHg7J

— Wahrheit (@Nunmalunteruns) August 6, 2021

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Сейчас в активе украинских спортсменов 18 медалей (одна золотая, пять серебряных и 12 бронзовых). Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 43-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).

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