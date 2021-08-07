 

Вакцинация от коронавируса в Украине пока остается добровольной – Минздрав

07.08.2021, 20:14, Новости дня
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Об этом в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.  

Журналист отметил, что многие украинцы по-прежнему не хотят вакцинироваться, “не смотря ни на что”. Он спросил, будут ли в этом процессе стимулирование, принуждение или требования. 

“Вакцинация в Украине бесплатная и добровольная. И поэтому действительно, когда мы говорим о принуждении, должны не забывать и о правах человека, и об эпидемиологической целесообразности. Сейчас вакцинация по сути регулируется или мы просим вакцинироваться педагогов и медицинских работников. Поскольку это сейчас или прописано постановлением, или это во внутренних регуляциях. Вакцинация для других граждан пока будет оставаться добровольной”, – ответил Кузин. 

Он добавил, что Минздрав надеется на самосознание украинцев “и на то, что они – европейские граждане” и должны понимать необходимость вакцинироваться. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 7 августа первую дозу вакцины получило более 4 млн человек, а 2,35 млн украинцев завершили вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет не исключал, что вакцинация станет обязательным условием допуска к профессии для работников образования, а глава Минздрава – что это коснется и работников других профессий. 

Украина со временем будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

28 июля Министерство здравоохранения Украины изменило условия работы учебных заведений после выхода из “зеленой” зоны карантина – учебные учреждения, в случае ухудшения эписитуации смогут продолжать работать оффлайн, если будет вакцинировано 80% их работников. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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