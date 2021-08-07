Отстранен работник вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети

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07.08.2021, 19:48, Новости дня
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Сотрудника вагона-ресторана, где ели дети, которых потом госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию, отстранили от работы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии взяли анализы у трех из четырех сотрудников вагона-ресторана. Один из кухонных рабочих отказался от сдачи анализов. Решением Роспотребнадзора он отстранен от работы», – отметил собеседник ТАСС.

Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов, дезинфицирующих средств. По словам собеседника, накануне дети питались пищей, приготовленной в вагоне-ресторане.

«У детей были выявлены жалобы на рвоту и жидкий стул. На данный момент известно, что симптомы появились после ужина в пятницу. Кушали дети в вагоне-ресторане. В тот вечер там были рис, курятина и салат», – отметил он.

«Госпитализированные дети из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши, Сортавалы. Ехали в детские оздоровительные лагеря «Морская звезда» в Новомихайловске и «Морская волна» в Лермонтово», – заключил источник.

Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. По факту отравления возбудили уголовное дело.



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