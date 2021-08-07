Экономика: Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это притом, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает.

Газпром экстренно начал отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России. Это событие совпало с пожаром 5 августа на заводе стабилизации конденсата на Ямале. По данным портала Gas Infrastructure Europe, в режим активного отбора перешли хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах.

Напомним, в ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. Это крупнейшее газоперерабатывающее предприятие в ЯНАО. Подробно Газпром не комментировал последствия аварии и сообщал лишь об «анализе причин и последствий инцидента». Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован, но прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась в один момент вдвое. Ежегодная мощность газопровода составляет 32,9 млрд кубометров. Это один из ключевых трубопроводов для ЕС. Газ с севера Западной Сибири идет через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час.

Это ЧП значительно повлияло на стоимость газа: в Европе она превысила 540 долларов за тысячу кубометров. По информации «Коммерсанта», фьючерсы на газ с поставкой в октябре, привязанные к спотовым котировкам крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах, достигали отметки 547 долларов за тысячу кубов.

Цены на газ выше 500 долларов на все месяцы вплоть до марта 2022 года. Снижения до 330 долларов рынок, согласно фьючерсным котировкам, ждет только следующим летом.

По оценке Bank of America, цены на газ на европейском форвардном рынке растут с начала июля в связи с увеличением спроса на топливо после постепенного выхода европейских стран из коронавирусных локдаунов. Другим фактором стало снижение поставок сжиженного природного газа, который выгоднее продавать на азиатских рынках, где цена выше.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что Газпром до сих не представил достаточно данных об аварии, поэтому реальная картина с поставками газа остается неясной. Однако он уверен, что «европейцам не стоит беспокоиться», а «накал страстей» вызван скорее ростом цен, а не событиями под Новым Уренгоем. «Российские газовые хранилища больше европейских, они позволяют поставлять газ в экстренных ситуациях. Пока даже никто не говорит о том, что Газпром не будет исполнять обязательства», – заверил Пикин.

По оценке эксперта, Газпром сможет отбирать газ из своих хранилищ «много недель», однако перед зимой придется резко восполнить газ в этих хранилищах. Отопительный сезон в среднем начинается с середины октября.

«Если Газпром справится с последствиями пожара за несколько дней, то аварию никто не заметит»,

– уверен собеседник.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков согласен, что говорить о критичной ситуации не приходится. По его словам, пострадавший завод занимается переработкой газового конденсата, а отбор Газпромом голубого топлива из европейских и российских хранилищ происходит по другим причинам. Если бы даже был поврежден сам газопровод, то подачу газа можно оперативно перекинуть на другую магистраль, которых на российской территории «довольно много», говорит эксперт.

«В какой-то период Газпром, видимо, перестраховался и сократил прокачку по отдельным трубам, прежде всего внутри страны, но потом восстановил эту прокачку в определенных объемах, хоть и не до конца. Это значит, что газотранспортная система не повреждена и Газпром сможет исполнить все свои контрактные обязательства, а если потребуется, то подача газа будет увеличена через Бованенково – еще один центр газодобычи на Ямале», – отметил Юшков, добавив, что транзит газа по территории Украины не уменьшался, что тоже указывает на отсутствие критических моментов для Газпрома.

Рост цен на газ, подчеркнул Пикин, связан не с аварией, а «из-за проблем со сжиженным газом». «Цена в 500 долларов возникла из-за того, что сжиженный газ идет не в Европу, а в Азию. Пресловутая конкуренция с американским СПГ нам и не снилась, потому что этого газа просто нет в Европе. Если осенью будет введен в эксплуатацию «Северный поток – 2», то это облегчит ситуацию в ЕС и к концу года цены могут стабилизироваться на уровне 400 долларов за тысячу кубометров. А если газопровод заработает без ограничений в 50% из-за антимонопольного регулирования, то ничего не мешает прийти к нормальному уровню 300-350 долларов. В этом году Газпром установит исторический рекорд по поставкам газа в Европу – значительно больше 200 млрд кубов», – прогнозирует Пикин.

Кроме того, уровень цен на газ зависит от климатических условий. Если зима будет такая же морозная как прошедшая, то «мы снова можем пройти ее с ценой 500 долларов и выше». «Никакой конкуренции со стороны других поставщиков не намечается. Конкурентов просто нет из-за цен – сейчас газ выгоднее поставлять в другие регионы, а не в Европу. В этой ситуации Газпром только выигрывает. С одной стороны, он получает больше выручки, хотя реальная цена для него ниже 500 долларов, потому что не все контракты завязаны на спот. Но все равно это не 40 долларов, как в прошлом году. В итоге Газпром получает большую цену и большие объемы поставок», – указал Пикин.

Юшков добавляет, что цены в Европе растут прежде всего вслед за азиатскими. «Вот пожалуйста – ценовой арбитраж. Европейцы хотели глобальный рынок, вот он появился. Получается, что поставщик СПГ направляет свои танкеры только туда, где выше цена. Хотите получить СПГ? Платите столько же.

Мы видим, что потихоньку цены в Европе доползают до азиатских.

Но в сентябре-октябре цены могут немного отскочить от нынешних рекордных показателей. Сейчас в ЕС из-за жаркого лета много энергии тратится на кондиционирование, как и в Азии. Как только сократится потребление энергии, возникнет профицит предложения и цены пойдут вниз. А дальше все будет зависеть от того, какой будет зима и когда начнется отопительный сезон в ЕС», – считает Юшков.

Эксперт уверен, что в ЕС сейчас не делают запасы на зиму именно из-за высокой цены газа. «Европейцы боятся закачивать газ в подземные хранилища, потому что сейчас цена подскочила до 500 долларов, а зимой она может опуститься до 400 долларов. Если покупать сейчас – будут финансовые потери из-за переплаты и трат на хранение. Сейчас все боятся, что мы достигли пика цен и никто не хочет покупать газ, по крайней мере, для закачки на будущее, на отопительный сезон», – подытожил Юшков.

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