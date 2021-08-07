 

Amazon разыграет $500 тыс. и автомобили среди вакцинированных сотрудников

07.08.2021, 18:26, Новости дня
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Компания решила организовать лотерею под названием Max Your Vax. В конкурсе разыграют 18 призов общей стоимостью почти $2 млн. Среди них две денежные премии по $500 тыс., шесть наград по $100 тыс., пять новых автомобилей и пять путевок. Ранее Amazon предлагал работникам $80 за прививки.

Во внутреннем письме сотрудникам представитель Amazon Келли Нантел написала, что в компании твердо убеждены: лучший способ защиты сотрудников от COVID-19 – это вакцинация.

Конкурс Amazon открыт для непосредственных сотрудников. В основном это люди, которые работают на складах и других объектах логистики, но также и с почасовой оплатой в продуктовых магазинах Whole Foods Market и Amazon Fresh, а также в центрах обработки данных Amazon Web Services.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили почти 202 млн случаев COVID-19, 4,3 млн человек умерли. В Украине подтверждено 2,3 млн случаев, 53 тыс. человек умерли.

По данным Bloomberg, в мире сделали 4,4 млрд прививок от коронавируса в 180 странах. Прививку получили примерно 28,5% населения планеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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