 

“Балерина порно”, “Блинчики намокли”. Волочкова в мокром платье засветила соски

07.08.2021, 18:26, Новости дня
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“Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось”, – подписала балерина пост.

На снимках Волочкова в полностью мокром белом полупрозрачном платье.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Блинчики, Настя, намокли”, – прокомментировала elena.vorobey_.

“Ебушки-воробушки! Ну так сразу бы уже голая! Зачем тряпка сверху? Балерина порно всея Руси! А потом в церковь побежит”, – добавила katerina_25_01_syrgut.

“В этот раз Настя решила не раздвигать ноги, а брать публику мокрыми сиськами”, – отметила pupsikmilly.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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