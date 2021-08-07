 

Мужская сборная РФ по волейболу завоевала «серебро» на Олимпиаде

07.08.2021, 17:38, Новости дня
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Российская мужская сборная по волейболу получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, спортсмены принесли стране 69-ю медаль на Играх.

В ходе финального матча турнира сборная РФ уступила команде Франции со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15), передает РИА «Новости».

В субботу российские спортсмены завоевали две золотые награды. Мария Ласицкене выиграла олимпийский турнир, преодолев планку на высоте 2,04 метра. Сборная РФ по синхронному плавани победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.



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