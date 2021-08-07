В Венгрии запретили продавать книги про ЛГБТ без закрытой упаковки
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Книги с ЛГБТ-тематикой в Венгрии теперь можно продавать только в специальной закрытой упаковке, соответствующий указ властей вступил в силу 7 августа.
Это правило распространяется на детские книги и медиа, также, согласно указу, запрещена публичная демонстрация товаров, изображающих или пропагандирующих смену пола, пишет RT в своем Telegram-канале.
Ранее в стране приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Закон ограничивает показ детям до 18 лет контента о трансгендерности или гомосексуальности, и запрещает обсуждение этих вопросов в школах.
В ЕС осудили венгерский закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
Газета ВЗГЛЯД писала, что политика венгерских властей в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации раскалывает Евросоюз.
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