 

Трансляция русскоязычных фильмов и сериалов – это угроза нацбезопасности Украины – языковой омбудсмен

07.08.2021, 17:32, Новости дня
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“Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины”, – сказал Креминь.

Он добавил, что трансляция русскоязычных фильмов и сериалов на отдельных телеканалах – это системные нарушения языкового законодательства.

“Можно говорить, что это угроза нацбезопасности и обороне”, – добавил Креминь.

Он уверен, что у украинской власти есть достаточно инструментов, чтобы контролировать процесс по возможным фактам нарушения действующего законодательства.

“Это касается и уполномоченных, и Нацсовета, и Совета нацбезопасности и обороны”, – сказал Креминь.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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