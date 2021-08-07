Талибы захватили вторую столицу провинции Афганистана и выпустили из тюрьмы заключенных

Шеберган считается оплотом бывшего вице-президента Афганистана и военачальника Абдул-Рашида Дустума, сторонники которого ведут борьбу с повстанцами.

Глава районного совета Бабур Эщи сообщил BBC, что боевики контролируют весь город, кроме армейской базы. Там все еще продолжаются бои. В город приехали 150 человек, чтобы помочь афганским силам.

Представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман сказал, что правительственные войска находятся в большей части Шебергана, в том числе в аэропорту. Аман уверен в скором освобождении города от талибов. По его словам, правительственные войска отступили, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских.

Представители “Талибана” заявили о захвате тюрьмы в Шебергане и освобождении заключенных.

Это вторая столица региона, которую талибы взяли под свой контроль. 6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана.

ВВС сообщила, что на этой неделе в столице Афганистана Кабуле талибы застрелили бывшего пресс-секретаря президента Ашрафа Гани и взорвали дом исполняющего обязанности министра обороны. В последние недели талибы захватили ключевые пункты пересечения границы с соседними странами, в частности с Пакистаном.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, добавил Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

The Washington Post писал, что, по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Власти Афганистана и представители “Талибана” собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь “Талибана” Хайбатулла Ахундзаде отметил, что “решительно выступает” за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.

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