 

В Ираке отменили авиарейсы в Беларусь из-за наплыва мигрантов в Литву

07.08.2021, 13:04, Новости дня
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Посол Евросоюза в Ираке Мартин Хат сообщил агентству, что полеты Iraqi Airways в Беларусь на ближайшие 10 дней должны быть отменены.

ЕС недавно участвовал в переговорах с Багдадом о возвращении иракцев, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, в страны их происхождения и о том, чтобы убедить Ирак сократить полеты в Минск, уточнило BNS. 

Iraqi Airways планировала в ближайшие дни выполнить рейсы из Багдада, Эрбиля и Сулеймани.

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов. Представитель службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас сказал “Русской службе ВВС” 5 августа, что большинство мигрантов являются иракцами (около 2,8 тыс.). Среди нелегально пересекающих границу есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана и других стран. 

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси. 

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует построить четырехметровый забор с колючей проволокой на литовско-белорусской границе протяженностью 508 км.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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