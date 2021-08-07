 

В Винницкой области выявили 25 случаев штамма коронавируса “Дельта”

07.08.2021, 12:10, Новости дня
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“Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма “Дельта”. Из 30 образцов подтверждено 25″, – написал Борзов.

Он добавил, что случаи заражения штаммом “Дельта” зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.

Самому младшему пациенту, инфицировавшемуся штаммом “Дельта”, 13 лет, самому старшему – 84 года.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/posts/348939543530445

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса “Дельта” зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма “Дельта”. 

5 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вспышка “Дельта”-штамма в Украине может произойти в любой момент 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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