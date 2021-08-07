 

Euronews – ЕС требует объяснений от Минска по кризису с мигрантами

07.08.2021, 12:00, Новости дня
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Евросоюз вновь обвиняет Минск в намеренной отправке мигрантов на белорусско-литовскую границу. Тем временем компания «Иракские авиалинии» объявила об отмене рейсов в Белоруссию, что должно сократить поток нелегалов с Ближнего Востока. Литва начала вылавливать и возвращать мигрантов обратно, в ответ белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «ни одна нога» не должна ступить на территорию его страны из-за границы, передаёт Euronews

Евросоюз вызвал представителя белорусской миссии при ЕС в связи с миграционным кризисом в Литве. Брюссель обвиняет Минск в инструментализации проблемы мигрантов и их намеренной отправке на белорусско-литовскую границу. 

Между тем «Иракские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Белоруссию, которыми, как предполагается, нелегалов с Ближнего Востока перебрасывали в Литву. 

НАБИЛЯ МАССРАЛИ, официальный представитель Еврокомиссии: Мы приветствуем сообщения о приостановке полётов из Ирака в Белоруссию. Мы следим, мониторим и поддерживаем контакты с иракской стороной на всех уровнях. Эти консультации идут исключительно в конструктивном ключе. Иракская сторона демонстрирует своё стремление сотрудничать и совместно решать проблемы. 

На этой неделе Литва начала вылавливать и возвращать мигрантов, которые проникли в страну с территории Белоруссии. В ответ президент Лукашенко распорядился об усилении контроля на границе со своим западным соседом.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить — ну, мерзавцы полные, но это же их право. Они показали своё лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры наших границ. С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. 

С января литовско-белорусскую границу пересекли свыше четырёх тысяч нелегалов — в 40 раз больше, чем за весь прошлый год. В июне поток резко вырос. 

Евросоюз утверждает, что таким способом Минск пытается надавить на Брюссель из-за введённых им санкций. Белорусские власти обвинения отвергают. 

Дата выхода в эфир 05 августа 2021 года.

 



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