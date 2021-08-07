 

ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации на границе с Белоруссией

07.08.2021, 6:00, Новости дня
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Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также ситуациис нелегалами в Средиземном море.

«Совет ЕС по внутренним делам проведет 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС (через Средиземное море — прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Министры рассмотрят «возможные меры по улучшению контроля границ Евросоюза, а также меры солидарности с Литвой», под которыми подразумевается возможность соседних стран ЕС принять часть прибывающих в Литву через границу с Белоруссией мигрантов.

О том, что страны ЕС и аппарат еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон обсуждают возможность проведения до конца августа экстренной министерской встречи, впервые стало известно в четверг.

В тот же день Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

Ранее  ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.

Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



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