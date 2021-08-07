 

В Подмосковье избили актрису Веронику Эйдлин

07.08.2021, 3:52, Новости дня
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В подмосковном элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа избили актрису театра и кино Веронику Эйдлин, пишут СМИ.

Инцидент произошел 5 августа, 31-летняя актриса сообщила, что ее избил неизвестный, после этого ее доставили в больницу, передает РЕН-ТВ.

У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушибы на лице. После оказания помощи ее отпустили домой.

Вероника Эйдлин известна по фильмам и сериалам «Деревенщина», «Красивая жизнь» и т.д. 

Ранее актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова, известного по сериалу «Склифосовский», избили в Москве.



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