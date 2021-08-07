Эксперты: Возвращение в список «Родины» Булыкина подтверждает, что в РФ закон для всех один

«Решение Верховного суда – еще одно подтверждение аксиомы, что перед законом равны все участники электорального процесса», – сказали газете ВЗГЛЯД эксперты, комментируя возвращение Дмитрия Булыкина в федеральный список партии «Родина».

Верховный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации об исключении Дмитрия Булыкина из федерального списка партии «Родина».

«История Булыкина – очень показательна. Это наглядный кейс того, что никакой ангажированности и заполитизированности в отечественной судебной системе нет. Безусловно, Булыкин проявил небрежность в подготовке к выборам и не предоставил вовремя доказательства отказа от иностранных активов, поэтому ЦИК выполнил все законные нормы – исключил его из списка партии «Родина». Но к заседанию суда все формальности были соблюдены, и суд принял соответствующее решение. Теперь Дмитрий Булыкин вновь кандидат в Госдуму, продолжает участвовать в избирательной гонке. Два урока всем: надо очень скрупулезно готовить документы для участия в выборах, в российских судах нет предвзятого отношения к участникам избирательного процесса», – сообщил политолог Сергей Юхин.

По словам доктора исторических наук, профессора Кубанского госуниверситета Андрея Зайцева, решение Верховного суда – еще одно подтверждение аксиомы, что перед законом равны все участники электорального процесса, будь то кандидаты или юристы Центральной избирательной комиссии. «У всех партий есть легальный, и как мы видим на этом примере, успешный способ отстоять в суде интересы своих кандидатов. Еще одно подтверждение транспорентности и конкурентности предстоящих выборов в Государственную думу России, в легитимности которых спешат усомниться наиболее нетерпеливые отечественные и зарубежные предсказатели их итогов», – добавил он.

«С одной стороны, возникает неприятная ситуация, когда кто-либо из участников избирательного процесса сталкивается с необходимостью обращения в суд. С другой стороны, эта ситуация с кандидатом Булыкиным, в отношении которого ЦИК вынес решение об исключении из федерального списка партии Родина, демонстрирует, что сегодня мы все можем обратиться в суд за защитой своих прав, закон для всех един. Так, Верховный суд РФ пересмотрел решение ЦИК, восстановил кандидата в списке, это очень важный показательный пример того, что при проведении избирательных кампаний для правоприменителя закон приоритетен. Создается баланс отношений между всеми субъектами процесса. Если одних участников избирательных правоотношений не удовлетворяют решения других, то они могут смело обращаться в судебные инстанции за защитой своих прав, в том числе избирательных», – считает адвокат Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Расита Шикова.

Ранее Центризбирком исключил из списка «Родины» на выборы в Госдуму мастера спорта РФ по футболу Дмитрия Булыкина. У него были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных компаний на момент после подписания им обязательства об отчуждении таких активов. Партия оспорила решение ЦИК в суде.