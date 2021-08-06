В Латвии задержали три группы иракских нелегалов из Беларуси

Так, 4 августа в волости Скрудалиенас при проверке пограничники задержали группу из 12 граждан Ирака. На следующий день в этой же волости были задержаны еще четверо нелегалов, их заметил местный житель.

Третью группу мигрантов из 12 человек пограничники задержали в волости Пиедруяс, в Латвию они попали, переплыв на надувной лодке реку Даугаву.

Всех нелегалов разместили в центрах содержания задержанных иностранцев, по фактам нарушения госграницы открыты уголовные процессы.

В пятницу премьер-министры Литвы, Эстонии и Латвии Ингрида Шимоните, Кайя Каллас и Кришьянис Кариньш призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”.

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”, а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует оборудовать 508 км четырехметрового забора с колючей проволокой на литовско-белорусской границе.

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