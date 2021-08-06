Небензя предупредил о возможном проникновении боевиков из Афганистана в Центральную Азию

Страны Центральной Азии обеспокоены возможностью проникновения в регион боевиков из Афганистана под видом беженцев, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Риск проникновения боевиков в Центральную Азию под видом беженцев вызывает обеспокоенность у стран региона», – приводит ТАСС слова дипломата.

Небензя добавил, что РФ находится в контакте с центральноазиатскими странами по этому вопросу.

Ранее генштаб сообщил о наращивании военной помощи Центральной Азии для борьбы с террористами. Замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов заявил, что активность талибов в Афганистане значительно возросла, ситуация деградирует во многом из-за решения США и НАТО о задержке вывода войск. Он отметил, что наблюдаются случаи массового перехода военнослужащих на территорию Узбекистана и Таджикистана.