 

Небензя предупредил о возможном проникновении боевиков из Афганистана в Центральную Азию

06.08.2021, 18:52, Новости дня
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Страны Центральной Азии обеспокоены возможностью проникновения в регион боевиков из Афганистана под видом беженцев, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Риск проникновения боевиков в Центральную Азию под видом беженцев вызывает обеспокоенность у стран региона», – приводит ТАСС слова дипломата.

Небензя добавил, что РФ находится в контакте с центральноазиатскими странами по этому вопросу.

Ранее генштаб сообщил о наращивании военной помощи Центральной Азии для борьбы с террористами.  Замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов заявил, что активность талибов в Афганистане значительно возросла, ситуация деградирует во многом из-за решения США и НАТО о задержке вывода войск. Он отметил, что наблюдаются случаи массового перехода военнослужащих на территорию Узбекистана и Таджикистана.



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