Российского арбитра назначили главным судьей на матч Суперкубка УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом», информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что встреча пройдет 11 августа в Белфасте, передает ТАСС.

Ассистентами Карасева будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Ранее сообщалось, что российский футбольный рефери Сергей Карасев вошел в число арбитров, которые обслуживали матчи чемпионата Европы.