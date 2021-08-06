 

Российского арбитра назначили главным судьей на матч Суперкубка УЕФА

06.08.2021, 18:52, Новости дня
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Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом», информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что встреча пройдет 11 августа в Белфасте, передает ТАСС.

Ассистентами Карасева будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Ранее сообщалось, что российский футбольный рефери Сергей Карасев вошел в число арбитров, которые обслуживали матчи чемпионата Европы.



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