Американский офицер Виндман издал книгу о разговоре Трампа и Зеленского, и она стала бестселлером

Книга “Here, Right Matters” (“Здесь право имеет значение”) вышла в печать в начале августа, выдержки из нее опубликовал литературный журнал The Atlantic.

Мемуары продаются на Amazon с 3 августа, цена стартует от $13,99. За три дня в продаже книга стала бестселлером в своем разделе.

Виндман 25 июля 2019 года вместе с другими сотрудниками Белого дома слушал разговор Зеленского и Трампа. Он отметил, что у него были опасения по поводу беседы, так как Трамп демонстрировал “необъяснимую враждебность” к стране-партнеру США Украине и ее президенту.

Он рассказал, что подготовил для Трампа “простые и ясные” тезисы для разговора. Однако тот ими не воспользовался.

“Трамп заговорил, и я сразу понял, что все идет не так”, – пишет Виндман. Президент США, указано в мемуарах, говорил украинскому коллеге, что Соединенные Штаты много делают для Украины. Тон его разговора был отстраненным и недружелюбным.

Зеленский, в свою очередь, самоуничижительно шутил и “выкладывался на полную: пытался наладить взаимопонимание с президентом, льстил заведомо эгоистичному персонажу, поворачивал разговор в сторону военной помощи и мягко пытался заполучить личный визит в Белый дом, в котором он и его страна так отчаянно нуждались”, говорится в книге.

Трамп сменил тон только тогда, когда услышал желаемое – обещание Зеленского дать ход расследованию дела компании Burisma, в которой работал сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер.

Виндман отметил, что “с трудом” верил услышанному. Трамп “нагло вовлек не только себя, но и генерального прокурора [Уильяма] Барра, а также своего личного адвоката [Руди] Джулиани в совершенно неприемлемые попытки разрушить внешнюю политику США – и все ради игры на выборах”, подчеркивает чиновник.

После разговора он рассказал обо всем брату-близнецу Евгению Виндману, который работал юристом в Совете национальной безопасности США и имел допуск у гостайне.

Еще тогда офицер, чья семья в конце 70-х эмигрировала из Украины, сказал брату, что Трампу грозит импичмент, если то, что он услышал, станет достоянием общественности.

Брат Виндмана проконсультировал его о процедурах, которые необходимо соблюсти в таких случаях. Виндман считал, что никто, кроме него, не станет сообщать о том, что говорил Трамп.

Кроме того, перед этим разговором, по словам офицера, он стал свидетелем еще одной беседы: посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд в Вашингтоне сказал украинским чиновникам, что Зеленский “может быть вознагражден визитом в Белый дом, если даст ход определенным расследованиям”. Также Джулиани в то время выполнял “загадочное поручение”, которое проясняло внезапный интерес Белого дома к Украине, добавил Виндман.

Контекст:

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м умерла его мать, а отец с тремя сыновьями и тещей эмигрировал в США. Виндман говорит на украинском.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Виндман уведомлял юриста Совета нацбезопасности США о возможных нарушениях после того, как в июле 2019 года ряд официальных лиц из США встречались с тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Тогда посол США в ЕС Гордон Сондленд якобы начал говорить о связи между расследованием в отношении Байдена и встречей президентов двух стран. По словам Виндмана, тогда этот разговор прервал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля Верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

7 февраля Александера Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Трамп в своем Twitter назвал офицера “непорядочным”. Кроме того, из Совета нацбезопасности уволили и его брата-близнеца Евгения.

После увольнения экс-чиновник перешел на службу в Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, спустя некоторое время Трамп заявил, что Пентагон должен наказать Виндмана.

9 июля Виндман подал в отставку из вооруженных сил США, а адвокат сообщил, что он пережил “кампанию буллинга, запугивания и возмездия” со стороны Трампа. Евгений Виндман продолжает служить в армии США, в марте 2021-го его повысили в звании до полковника, сообщает NBC News.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—