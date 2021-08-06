 

Американский офицер Виндман издал книгу о разговоре Трампа и Зеленского, и она стала бестселлером

06.08.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Книга “Here, Right Matters” (“Здесь право имеет значение”) вышла в печать в начале августа, выдержки из нее опубликовал литературный журнал The Atlantic. 

Мемуары продаются на Amazon с 3 августа, цена стартует от $13,99. За три дня в продаже книга стала бестселлером в своем разделе. 

Виндман 25 июля 2019 года вместе с другими сотрудниками Белого дома слушал разговор Зеленского и Трампа. Он отметил, что у него были опасения по поводу беседы, так как Трамп демонстрировал “необъяснимую враждебность” к стране-партнеру США Украине и ее президенту. 

Он рассказал, что подготовил для Трампа “простые и ясные” тезисы для разговора. Однако тот ими не воспользовался. 

“Трамп заговорил, и я сразу понял, что все идет не так”, – пишет Виндман. Президент США, указано в мемуарах, говорил украинскому коллеге, что Соединенные Штаты много делают для Украины. Тон его разговора был отстраненным и недружелюбным.

Зеленский, в свою очередь, самоуничижительно шутил и “выкладывался на полную: пытался наладить взаимопонимание с президентом, льстил заведомо эгоистичному персонажу, поворачивал разговор в сторону военной помощи и мягко пытался заполучить личный визит в Белый дом, в котором он и его страна так отчаянно нуждались”, говорится в книге. 

Трамп сменил тон только тогда, когда услышал желаемое – обещание Зеленского дать ход расследованию дела компании Burisma, в которой работал сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер.  

Виндман отметил, что “с трудом” верил услышанному. Трамп “нагло вовлек не только себя, но и генерального прокурора [Уильяма] Барра, а также своего личного адвоката [Руди] Джулиани в совершенно неприемлемые попытки разрушить внешнюю политику США – и все ради игры на выборах”, подчеркивает чиновник. 

После разговора он рассказал обо всем брату-близнецу Евгению Виндману, который работал юристом в Совете национальной безопасности США и имел допуск у гостайне. 

Еще тогда офицер, чья семья в конце 70-х эмигрировала из Украины, сказал брату, что Трампу грозит импичмент, если то, что он услышал, станет достоянием общественности. 

Брат Виндмана проконсультировал его о процедурах, которые необходимо соблюсти в таких случаях. Виндман считал, что никто, кроме него, не станет сообщать о том, что говорил Трамп. 

Кроме того, перед этим разговором, по словам офицера, он стал свидетелем еще одной беседы: посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд в Вашингтоне сказал украинским чиновникам, что Зеленский “может быть вознагражден визитом в Белый дом, если даст ход определенным расследованиям”. Также Джулиани в то время выполнял “загадочное поручение”, которое проясняло внезапный интерес Белого дома к Украине, добавил Виндман. 

Контекст:

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м умерла его мать, а отец с тремя сыновьями и тещей эмигрировал в США. Виндман говорит на украинском. 

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Виндман уведомлял юриста Совета нацбезопасности США о возможных нарушениях после того, как в июле 2019 года ряд официальных лиц из США встречались с тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Тогда посол США в ЕС Гордон Сондленд якобы начал говорить о связи между расследованием в отношении Байдена и встречей президентов двух стран. По словам Виндмана, тогда этот разговор прервал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля Верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

7 февраля Александера Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Трамп в своем Twitter назвал офицера “непорядочным”. Кроме того, из Совета нацбезопасности уволили и его брата-близнеца Евгения.

После увольнения экс-чиновник перешел на службу в Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, спустя некоторое время Трамп заявил, что Пентагон должен наказать Виндмана. 

9 июля Виндман подал в отставку из вооруженных сил США, а адвокат сообщил, что он пережил “кампанию буллинга, запугивания и возмездия” со стороны Трампа. Евгений Виндман продолжает служить в армии США, в марте 2021-го его повысили в звании до полковника, сообщает NBC News. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Накопительная пенсионная система в Украине может заработать в 2023 году – Лазебная

09.10 / Зеленский призвал британские финансовые круги создать Киев-Сити

12.11 / Эрдоган утверждает, что Турция и РФ подписали протокол о совместном центре в Карабахе

15.08 / Микроавтобус сбил велосипедистов под Полтавой, один погиб

27.08 / Экономика: Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

09.09 / Бренд Volkswagen анонсировал новый кроссовер для США

08.02 / Российский ученый напомнил о проблеме космического мусора

11.02 / Трамп скрывал записи своих разговоров с Путиным, но теперь Байден сможет их посмотреть

25.05 / В Мали военные задержали премьера и президента страны. СМИ пишут о попытке военного переворота

12.08 / В Беларуси задержали украинских волонтеров, Офис генпрокурора направил запрос о выдаче 28 вагнеровцев. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика