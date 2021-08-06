Чечеткин: Apple объявила о поиске запрещенных фото на iPhone и iPad. Если это решение внедрят, нам останется только достать с антресолей кнопочные Nokia

Apple объявила о поиске запрещенных фото на iPhone и iPad. И это очень плохая новость.

Формально такое решение прикрывают проектом повышения безопасности детей и блокированием распространения контента, который уже числится в базах правоохранительных органов. Но, скорее всего, это просто повод.

И на самом деле это катастрофа для приватности.

В мире, по сути, не осталось цифровых вещей, которые принадлежат и служат только вам.

Это значит, что телефон (компьютер и планшет тоже), который за последние годы стал самым главным устройством, настоящим компаньоном в жизни человека, теперь официально будет служить для слежки за вами в мельчайших деталях. Фактически западный мир, который постоянно высказывает озабоченность социальными рейтингами в Китае, официально принимает еще более жесткие меры по отношению к своему населению.

Если это решение имплементируют в жизнь, единственное, что нам останется – достать с антресолей коробки с кнопочными Nokia и Motorola, которые не умеют прокладывать короткий путь по пробкам, снимать лучше фотоаппарата и делать видеоконференции, зато с ними мы будем чувствовать, что жизнь хотя бы немножко все еще принадлежит только нам.

Источник: Владислав Чечеткин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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