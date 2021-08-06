 

СБУ сообщила 1294 подозрения в коррупционных преступлениях за 1,5 года – Баканов

06.08.2021, 18:16, Новости дня
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Сообщается, что речь идет о 803 коррупционных преступлениях, такие как получение неправомерной выгоды, злоупотребление властью, присвоение и растрата имущества. О подозрении за это время сообщили 336 должностным лицам, 39 чиновников были осуждены.

“По материалам СБУ сообщено о подозрении еще 345 лицам, которые приравниваются к должностным лицам. 54 такие лица уже осуждены”, – сообщили в ведомстве.

Также СБУ объявила 614 подозрений сотрудникам налоговых и таможенных органов, Нацгвардии, оборонной сферы, миграционной и исполнительной служб, Минобороны, Госслужбы по чрезычайным ситуациям и тому подобное.

По словам Баканова, СБУ нейтрализовала 36 организованных преступных группировок, в которых участвовали должностные лица разных уровней. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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