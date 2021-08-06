 

“Очень завораживающая грудь”, “Какие они у тебя красивые”. Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике

06.08.2021, 18:16, Новости дня
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Артистка позирует в кадре в купальнике, лежа на животе.

“Солнечный день”, – подписала она фото.

“Очень завораживающая грудь”, – прокомментировали подписчики фото.

“Уф, какие они у тебя красивые”, – оценили фото певицы поклонники.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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