Глава Архангельской области поучаствовал в субботнике в рамках проекта «Чистая Арктика»

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и и.о. гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов поучаствовали в масштабном субботнике на территории Новодвинской крепости.

Архангельская область подключилась к проекту «Чистая Арктика» по очистке арктических территорий от мусора, в рамках программы на территории Новодвинской крепости прошел большой субботник, сообщается на сайте областного правительства.

«Чистая Арктика» объединила экоактивистов, научное сообщество, государство, бизнес и широкую общественность. Вместе с волонтерами и общественниками к арктической уборке присоединились Цыбульский и Носов.

Глава региона подчеркнул, что субботник, собравший около 150 человек, привлечет дополнительное внимание к этому знаковому месту.

«Искренне рад, что это мероприятие привлекло так много людей. Год назад я впервые оказался в Новодвинской крепости. С одной стороны, меня охватило чувство гордости за то, что слава русского флота ковалась здесь, а с другой стороны, удручило сегодняшнее состояние этого сооружения. Уже год я занимаюсь тем, чтобы на всех уровнях донести важность реконструкции крепости, и очень рад, что сейчас у нас есть возможность в рамках проекта «Чистая Арктика» обратить внимание на это место. То, что мы делаем, делаем от души», – сказал Цибульский

Новодвинская крепость с декабря 2007 года находится на балансе Архангельского областного краеведческого музея и является памятником федерального значения. Для возрождения цитадели требуется комплексный подход, и старт работ в рамках проекта «Чистая Арктика» стал первым шагом на пути к возрождению крепости.

Руководитель регионального отделения клуба лидеров РФ «Эльбрус» Александр Спиридонов, принявший участие в субботнике в составе команд представителей Севмаша и северодвинского отделения Союза машиностроителей России, обратился к главе региона с инициативой активизировать работы по сохранению и развитию одного из наиболее ценных исторических объектов региона.

По мнению Спиридонова, крепость может стать отличной площадкой для патриотических проектов и проведения культурно-исторических мероприятий – ее богатое прошлое будет способствовать созданию соответствующей атмосферы.

«Большое количество студенческих отрядов, общественных организаций и добровольческих объединений сегодня собралось здесь для такого важного дела. Что касается перспектив реконструкции крепости, то мы уже подали материалы для участия в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив на получение гранта. Сегодняшнее мероприятие станет большим заделом на будущее, и спасибо всем, кто проявляет свою активность», – сказал он.

Идея «Чистой Арктики» заключается в том, чтобы сподвигнуть россиян на проведение большой арктической уборки. Архангельская область на протяжении последнего десятилетия занимается очисткой арктических территорий от накопленного экологического вреда.

Национальный парк «Русская Арктика» с 2012 года развернул масштабный проект по санации территории архипелага Земля Франца-Иосифа. Был наведен порядок на островах Гукера, Греэм-Белл, Гофмана, Земля Александры. Инициатива была реализована с привлечением молодежи, был сформирован студенческий отряд СЗФО «Гандвик», который наравне со специалистами национального парка собирал бочки из-под топлива, мусор с островов и убирал территории «под грабли».