 

МИД Украины: С распадом СССР кремлевские репрессивные практики в РФ не прекратились – преследования в духе сталинского НКВД продолжаются

06.08.2021, 13:48, Новости дня
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“Вынуждены констатировать, что с распадом СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились – преследования в духе сталинского НКВД продолжаются, в частности, на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, где жертвами репрессий со стороны оккупационных властей стали, прежде всего, крымские татары – коренной народ Украины”, – подчеркивается в сообщении.

В МИД Украины отмечают, что за период “беспрецедентной по масштабу карательной операции, которая началась 5 августа 1937 года и продолжалась до 15 ноября 1938 года” на территории Украинской ССР, по оценкам историков, осудили более 198 тыс. человек, из которых примерно две трети приговорили к расстрелу. Остальных отправили в тюрьмы и лагеря. По количеству жертв на украинской земле эти репрессии уступают только Голодомору 1932–1933 годов. 

В течение нескольких дней октября – ноября 1937 года в карельском урочище Сандармох казнили почти 300 представителей украинской интеллигенции, так называемого расстрелянного возрождения – ученых, художников, государственных деятелей. Среди них – режиссер Лесь Курбас, драматург Николай Кулиш, писатели Антон Крушельницкий, Валерьян Пидмогильный, Марко Вороной, академик Степан Рудницкий, министр иностранных дел УНР Николай Любинский и многие другие.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, военной, научной и художественной элиты, деформация общественных связей, стирание национальной идентичности, подчеркивают в МИД.

В министерстве напомнили, что 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения для историка, руководителя карельского отделения общества “Мемориал”, лауреата Премии свободы имени Сахарова 2021 года Юрия Дмитриева, который разоблачал преступления советского режима во время Большого террора – в частности, массовые казни в Сандармохе.

“В связи с этим поддерживаем позицию Европейского Союза, который осудил этот неправосудный приговор, назвав его наступлением на все гражданское общество, которое неизбежно приведет к ухудшению ситуации с правами человека, к урезанию пространства для гражданского общества и независимых голосов в России”, – заключили в министерстве.

Контекст:

Большой террор – период массовых репрессий в СССР в 1937–1938 годах. 

5 августа – международный День памяти жертв Большого террора. В этот день в 1937 году вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) “Об антисоветских элементах”.

Кроме того, с 2007 года третье воскресенье мая в Украине назначено Днем памяти жертв политических репрессий. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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