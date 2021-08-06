 

“Да, Тарзан пригрелся”, “Повезло с тещей, да и с женой тоже”. Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами

06.08.2021, 12:54, Новости дня
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В съемке ролика также принимала участие ее младшая дочь, российская певица украинского происхождения Наташа Королева. 

“У каждого свой тренажер. Кто-то тренирует мышцы, а кто-то… Как красиво”, – прокомментировала она игру матери.

Закончив играть, мать певицы принялась перебирать фото, рассказывая о своем гостеприимстве.

“Много ли звезд было у меня в гостях в Майами? Наверное, все ели мои борщи, мои котлетки. Мои голубчики”, – заявила Людмила Порывай.

В комментарии к ролику она призналась, что любит принимать гостей. 

“В этом обмене энергий заложен смысл и красота жизни! Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но жизнь продолжается. Не падать духом и всем здоровья”, – написала она.

“[Нынешнему мужу Наташи Королевой, стриптизеру] Тарзану повезло с тещей, да и с женой тоже”, – прокомментировали ролик подписчики Порывай.

“Да, Тарзан пригрелся”, – поддержали диалог пользователи сети.

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Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Контекст:

Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы “Свиточ”. В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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