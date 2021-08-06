“Шикарная женщина с офигенной грудью”, “Хочется затащить в постель”. Волочкова снялась во время купания

Балерина запечатлена в раздельном купальнике.

“Сегодня я рано проснулась и, как всегда, пошла к морю. Оно такое чистое и гладкое. Когда я смотрю вдаль, я всегда помню, что глядя в будущее, крайне важно ценить настоящее и благодарить Бога и Вселенную за каждый настоящий момент. Я этим занимаюсь постоянно. И, к счастью, мне есть за что благодарить!” — написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Шикарная женщина с офигенной грудью”, – прокомментировал подписчик vova_miroshin.

“Влагалище тоже выложите фото”, – написал marat_sayfullin1986.

“Вы такая красивая и сексуальная, что вас так и хочется затащить к себе в постель”, – признался alabini74.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

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