 

Завершилась активная фаза учений РФ и Узбекистана у афганской границы

06.08.2021, 12:14, Новости дня
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Активная фаза тактических учений РФ и Узбекистана «Юг-2021», проводимых на фоне дестабилизации ситуации в Афганистане, завершилась на полигоне Термез у афганской границы.

За учениями наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и его узбекский коллега Шухрат Халмухамедов, передает РИА «Новости». 

«В основу разработки замысла учения был положен опыт российских Вооруженных сил по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии», – сообщил заместитель командующего Центральным военным округом генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

В процессе учений российско-узбекские войска обнаружили с воздуха группы условных незаконных военных формирований, пытающихся, по легенде учений, прорваться на территорию Узбекистана. После этого неприятель был блокирован и уничтожен. 

«Российские и узбекские воинские формирования показали достаточно высокий уровень боевой выучки и слаженности действий», – отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. 

Всего в учении было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре самолета Ту-22М3 ВКС России.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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