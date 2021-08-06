Зеленский поручил отправить 100 спасателей на помощь Греции в борьбе с пожарами

“Я поставил задачу правительству Украины помочь Греции в преодолении разрушительных пожаров в некоторых частях страны. В пятницу Кабинет Министров должен принять решение об отправке в Грецию на помощь 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием”, – написал он.

Поставив завдання уряду @Kabmin_UA надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу * .

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2021

Уже 10 дней Греция переживает сильную жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за последние 30 лет, сказал представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос, пишет The Associated Press.

Контекст:

3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин, их тушат до сих пор. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов, отмечает The Associated Press.

Также лесные массивы горели на острове Эвия к северо-востоку от Афин, и в нескольких местах в южном регионе Пелопоннес, там пожары остановили, не дав им достичь древней Олимпии – места проведения первых Олимпийских игр.

В результате пожаров пострадали 12 человек, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации, пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии, отмечает Reuters.

В Турцию, где тоже бушуют лесные пожары, Украина отправила два пожарных самолета.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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