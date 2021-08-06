Захарова упрекнула постпреда Британии при ОБСЕ в двойных стандартах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова постпреда Великобритании при ОБСЕ Нейла Буша, который выступил с критикой в адрес РФ из-за ситуации с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ.

В четверг Буш заявил, что ограничения Москвы по числу наблюдателей за выборами в Госдуму помешают достоверно оценить проведение выборов, передает ТАСС.

Захарова поинтересовалась в Telegram, «где был Нейл Буш и весь британский Форин оффис, когда формировалась команда БДИПЧ на американские президентские выборы 2020». Она напомнила о том, что в США прибыли 30 наблюдателей ОБСЕ, а также о том, что «ряд штатов при этом их к себе не допустил». «Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?» – сообщила она.

Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в РФ из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы».