 

Жертвами крушения самолета на Аляске стали шесть человек

06.08.2021, 6:50, Новости дня
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На Аляске разбился экскурсионный самолет Havilland Beaver, все находившиеся на борту люди погибли, сообщила береговая охрана штата.

Береговая охрана штата Аляски начала поисковую операцию после получения сигнала бедствия, аварийный радиомаяк работал в районе национального заповедника «Туманные фьорды». Поиск затрудняла плохая погода. Было установлено, что в результате крушения самолет затонул в 12 км от города Кетчикан. Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что пять пассажиров и пилот погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Alaska Public Media.



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