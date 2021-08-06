Жертвами крушения самолета на Аляске стали шесть человек

На Аляске разбился экскурсионный самолет Havilland Beaver, все находившиеся на борту люди погибли, сообщила береговая охрана штата.

Береговая охрана штата Аляски начала поисковую операцию после получения сигнала бедствия, аварийный радиомаяк работал в районе национального заповедника «Туманные фьорды». Поиск затрудняла плохая погода. Было установлено, что в результате крушения самолет затонул в 12 км от города Кетчикан. Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что пять пассажиров и пилот погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Alaska Public Media.