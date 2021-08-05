НАБУ установило причастность правоохранительных органов к пропаже Чауса в 2016 году – Сытник

“Мы считаем установленным факт причастности правоохранительных органов к пересечению им границы в 2016 году. Чем закончится это расследование, каким может быть круг подозреваемых — все это выяснится после того, как мы проведем запланированные следственные процессуальные действия. Слава богу, сегодня препятствий для этого нет. И в ближайшее время мы будем принимать решение. Потому что мы понимаем, что времени нет, все эти спекуляции снова будут все больше и больше поднимать градус. И единственный способ это все решить – это фактически дать ответы на те вопросы, которые волнуют”, – сказал Сытник.

Он ожидает, что за несколько недель детективы завершат это расследование.

“Я очень надеюсь, что через несколько недель после того, как мы проведем то, что запланировали, все же это дело вернется к своему статусу – статусу обычной, банальной взятки. И, возможно, все же это более логичное развитие событий, чем то, что сейчас происходит или происходило”, – сказал Сытник.

Он подчеркнул, что приоритет бюро в делах Чауса – “принятие окончательных решений в максимально короткие сроки”.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. СМИ писали, что его задержали сотрудники СБУ.

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус “пока не является задержанным и находится под защитой СБУ”. Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

1 августа ВАКС начал рассмотрение ходатайства НАБУ об избрании для Чауса меры пресечения, но так как подозреваемый не явился, заседание отложили до 4 августа. Вечером 3 августа бюро сообщило, что детективы задержали Чауса в Феофании.

По словам Сытника, до заседания в суде Чаус находился в изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО.

4 августа ВАКС продолжил рассмотрение ходатайства НАБУ, Чауса на две недели отправили под круглосуточный домашний арест.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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