“Простой журналист стал жить, как падишах”. Московский депутат опубликовал отчет о доходах российского пропагандиста Попова

Согласно документу, Попов получает каждый месяц доход в размере 954 тыс. руб. ($13 тыс.).

“На его счетах в банках всего 170 тыс. руб. [$2,3 тыс.], значит, основная часть дохода – это зарплата на ВГТРК. Вряд ли 42-летний Попов получает пенсию в 300 тыс. руб. [$4 тыс.]. Но он к этому стремится через депутатский мандат”, – написал Шендерович.

Попов владеет тремя квартирами общей площадью 460 м², одна из них – апартаменты для сдачи в аренду. Пропагандист также имеет автомобиль Mercedes 2020 года стоимостью 7 млн. руб. ($96 тыс.).

“Можно с уверенностью утверждать, что Попов – самый богатый кандидат в депутаты по 197-му округу в Госдуму из Владивостока, любящий роскошь и лакшери”, – сделал вывод депутат.

По информации Шендеровича, Попов резко начал богатеть в 2015 году, когда вместе со своей женой Ольгой Скабеевой стал вести программу “60 минут” на телеканале “Россия 1”.

“Тогда они купили первую стометровую квартиру на Масловке за 45 млн руб. [$738 тыс.]. К 2021 году простой журналист Попов стал жить, как падишах. Он это называет “социальный лифт”. И пока друзья и придворные Путина катаются на лифтах, вы, граждане, посидите тихонечко в подвале, не мешайте им наслаждаться жизнью. И налоги платите! Иначе Попову не на что будет покупать оптом квартиры и Mercedes”, – заключил политик.

Контекст:

Скабеева и Попов на канале “Россия 1” ведут свою программу “60 минут”. По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также еще один ведущий Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля и получают высокие зарплаты. Годовой доход Соловьева, по данным издания на сентябрь 2020 года, составил 52,6 млн руб., или 19,3 млн грн, Попова – 12,9 млн руб., или 4,7 млн грн, а Скабеевой – 12,8 млн руб., или 4,68 млн грн.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, 29 июля выпустил материал об элитной недвижимости Скабеевой и Попова. По данным расследователей, с 2015 года пара купила элитную недвижимость, которая оценивается в 300 млн руб. (около $4,1 млн).

По оценке Госдепартамента США, Россия ежегодно тратит $1,4 млрд на пропаганду.

Попов баллотируется в Госдуму от “Единой России”.

—