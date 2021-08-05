Адвокат: Если посчитать расходы, то заробитчане в Украине могут получать не меньше, а то и больше, чем за границей

“Любой работодатель пытается брать мигрантов за счет чего? За счет значительно меньшей оплаты. Я считаю, что дома гораздо лучше, потому что они туда едут – они работают на нескольких работах, чтобы заработать ту копейку. Если сесть и посчитать расходы, которые они несут там – потому что обязательно человеку нужно и питаться, и где-то проживать – мне кажется, они здесь могут заработать не меньше, а то и значительно больше”, – отметил Лучковский.

Контекст:

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских “заробитчан” потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.

Только в Польше сегодня работает около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, рассказал 20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица. Около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные – работают по трудовым договорам и налоги не платят.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше в феврале составляла €614 (около 19,7 тыс. грн по курсу Нацбанка).

Президент Владимир Зеленский сказал в феврале прошлого года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. “Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту”, – отметил глава государства.

—