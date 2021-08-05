В Черновицкой области премируют медиков, которые вакцинируют от COVID-19 больше всего людей

Отмечается, что центр массовой вакцинации в Вижнице посетил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“Иммунизируем не только жителей нашей общины, большое количество людей обращается в центр вакцинации из Ивано-Франковской области… На данный момент в наличии весь арсенал вакцин”, – подчеркнул на встрече с Осачуком главный врач Вижницкого центра первичной медпомощи Дмитрий Паламарюк.

В ОГА напомнили, что для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 3,85 млн человек, более 2,2 млн – завершили иммунизацию (получили две дозы).

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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