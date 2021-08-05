Россияне Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана и вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу на Играх в Токио.

Встреча завершилась со счетом 21:19, 21:17 в пользу россиян, передает ТАСС.

В решающем матче россияне встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. Матч пройдет 7 августа.

Накануне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили со счетом 2-0 (21:16, 21:19) немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера в четвертьфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу.