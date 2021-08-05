 

Академик Комисаренко о распространении штамма “Дельта” в Украине: В сентябре – начале октября возможен взрыв

05.08.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом в интервью “Обозревателю”, опубликованном 4 августа, сказал глава комиссии по биобезопасности и биозащите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, доктор биологических наук, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко. 

“Мы предполагаем увеличение количества людей, которые будут инфицированы, в связи с тем, что у наших соседей и с севера, и с запада распространяется вариант “Дельта”. Я думаю, мы можем предвидеть существенное увеличение и у нас”, – сказал академик. 

Он связывает возможный всплеск заболеваемости с завершением сезона отпусков. 

“В сентябре – начале октября возможен взрыв – значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы. Мы должны понимать, что наверняка это будет новый вариант штамма, то есть “Дельта”, течение которого значительно более тяжелое. Мы должны сделать все, чтобы этого не было”, – добавил Комисаренко. 

По его мнению, для этого темпы вакцинации в стране нужно увеличить вдвое. 

“Кабинет Министров поставил цель: за месяц вакцинировать 8 млн человек. Это замечательно, если такое будет. Чтобы за месяц вакцинировать 8 млн человек, ежедневно надо вакцинировать 240–250 тыс. человек, то есть вдвое увеличить темпы”, – сказал академик.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса “Дельта” зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По последним данным ведомства, в Украине уже подтверждено 147 случаев инфицирования штаммом “Дельта”, быстрее всего он распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в Минздраве. К 5 августа в Украине сделали 6 млн прививок, полностью вакцинированы 2,2 млн человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / Rezvani сделала внедорожник Tank чуть дешевле

10.07 / В Украине за сутки подтвердили 507 случаев COVID-19

28.12 / Во Львове полицейские задержали 19-летнего киевлянина в советской армейской ушанке, ему грозит до пяти лет тюрьмы по статье о декоммунизации

29.07 / Население Украины к 2030 году составит 36 млн человек – демограф

15.12 / Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на выборах президента США

11.12 / Джонсон отказался считать Британию и ЕС «близнецами»

17.12 / Эксперты Роскачества рассказали об опасном приложении для определения номера

26.04 / “Место, которое перевернуло мир”. Ткаченко сообщил, что Минкульт движется к внесению Чернобыльской зоны в список ЮНЕСКО

31.08 / Боевики на Донбассе за сутки совершили две провокации

19.07 / Дипломаты Армении заявили в полицию Москвы о проблемах в «Фуд сити»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика