Академик Комисаренко о распространении штамма “Дельта” в Украине: В сентябре – начале октября возможен взрыв

Об этом в интервью “Обозревателю”, опубликованном 4 августа, сказал глава комиссии по биобезопасности и биозащите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, доктор биологических наук, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

“Мы предполагаем увеличение количества людей, которые будут инфицированы, в связи с тем, что у наших соседей и с севера, и с запада распространяется вариант “Дельта”. Я думаю, мы можем предвидеть существенное увеличение и у нас”, – сказал академик.

Он связывает возможный всплеск заболеваемости с завершением сезона отпусков.

“В сентябре – начале октября возможен взрыв – значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы. Мы должны понимать, что наверняка это будет новый вариант штамма, то есть “Дельта”, течение которого значительно более тяжелое. Мы должны сделать все, чтобы этого не было”, – добавил Комисаренко.

По его мнению, для этого темпы вакцинации в стране нужно увеличить вдвое.

“Кабинет Министров поставил цель: за месяц вакцинировать 8 млн человек. Это замечательно, если такое будет. Чтобы за месяц вакцинировать 8 млн человек, ежедневно надо вакцинировать 240–250 тыс. человек, то есть вдвое увеличить темпы”, – сказал академик.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса “Дельта” зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По последним данным ведомства, в Украине уже подтверждено 147 случаев инфицирования штаммом “Дельта”, быстрее всего он распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в Минздраве. К 5 августа в Украине сделали 6 млн прививок, полностью вакцинированы 2,2 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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