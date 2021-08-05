 

Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID

05.08.2021, 15:48, Новости дня
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В РФ уже устали от темы распространяющейся коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения, сообщил президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством.

«Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», – сказал он.

«В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», – передает слова Путина РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 23 тыс. 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания.

Накануне, 4 августа, в РФ выявили 22 тыс. 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531.



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