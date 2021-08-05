В РФ вакцинировали от коронавируса почти 40 млн человек

От коронавирусной инфекции в РФ привиты 38,9 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На совещании с президентом Владимиром Путиным глава ведомства сообщил, что за последнюю неделю число вакцинированных от коронавируса выросло на 4 млн человек, передает РИА «Новости».

«Наиболее высокие темпы вакцинации у Белгородской области, Псковской области, Архангельской области, Ингушетии, Чеченской Республики, Самарской области», – указал Мурашко.

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается», – сказал министр.

Открывая совещание, глава государства признал, что в РФ уже устали от темы коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения ситуации.