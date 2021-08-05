Украинская ЛГБТ-организация назвала русский языком агрессора

Русский язык наносит вред культурному коду Украины, заявили в украинской общественной организации «КиевПрайд».

Организаторы ЛГБТ-марша «Киев Прайд» опубликовали пост в Instagram, в котором назвали Украину «страной для всех» и обратили внимание на то, что представители ЛГБТ присутствуют во всех сферах жизни украинцев.

Также там отмечается, что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией принимают участие в боевых действиях против непризнанных народных республик в Донбассе. Представители ЛГБТ-сообщества добавили, что быть гомофобом на Украине означает «идти против собственного государства и поддерживать политику агрессора».

Один из подписчиков спросил, почему население Донбасса и русскоговорящие не могут жить «в стране для всех». В ответ на это «КиевПрайд» назвал русский «языком захватчика», который вредит культурному коду Украины.

Ранее сообщалось, что представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве.

Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.