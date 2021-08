Опасная профессия. На Олимпиаде австралийский скейтер во время заезда сбил оператора

Спортсмен уверенно приступил к выполнению трюка, но неожиданно свернул с курса, оторвался от края бетонной чаши, в которой выполнял программу, влетел в оператора и сбил его с ног.

Пострадавший представитель медиа не растерялся и продолжил снимать. Вулли убедился, что он в порядке, и вернулся на трек.

Australia’s Kieran Woolley ending his run with the rare and difficult back side cameraman-bonk. pic.twitter.com/jxjQ35F4OC

— Kevin Michie (@KevinMichie) August 5, 2021

Издание отмечает, что несмотря на инцидент, Вулли занял второе место в своем заезде и вышел в финал. Правда, в финале он занял только пятое место, как следует из результатов на сайте Игр.

Золотую медаль в этом виде программы завоевал его земляк, австралиец Киган Палмер. Серебро досталось бразильцу Педро Барросу, обладателем бронзовой медали стал американец Кори Жуно.

Соревнования по скейтбордингу в рамках Олимпиады проводятся впервые. Международный олимпийский комитет признал этот вид спорта олимпийским в 2016 году. Соревнования проходили в двух дисциплинах – стрит (финал в этой дисциплине состоялся 25 июля) и парк.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

—