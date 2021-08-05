Муж Тимановской, который из Беларуси бежал в Украину, выехал в Польшу

О том, что Зданевич уехал в Киев, стало известно 2 августа. Он сделал это после попытки властей Беларуси вывезти Тимановскую из Токио в Минск против ее воли. Сообщалось, что страну муж спортсменки покидал оперативно.

Тимановская рассказала, что он сейчас едет в Польшу на автомобиле.

“Я жду его, сегодня вечером он будет здесь”, – сказала она. По словам спортсменки, в Польше она чувствует себя в безопасности.

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. Из Токио она улетела 4 августа.

После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды “Витязь”, активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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