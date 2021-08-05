Александр Янукович подает на генпрокурора Венедиктову в суд

“Речь идет о производстве, в котором Александр Янукович якобы в сговоре с руководством ЧАО “Артемовск Вайнери”, организовал схему по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн грн. В жалобе приводились веские аргументы на то, что уголовное дело сфабриковано”, – написал Кирасир.

Он перечислил причины, по которым считает дело сфабрикованным.

“Отсутствует само событие преступления – налоговыми органами не установлен факт уклонения от уплаты налогов, акты проверок не составлялись, требований о доначислении налогов и наложении каких-либо штрафов не выдвигалось; Александр Янукович не знаком с руководством компании, никогда их не видел и не общался с ними. Это известно прокурорам и поэтому семь лет они умышленно уклоняются от допроса руководства ЧАО “Артемовск Вайнери”; Прокуроры умышленно не инициируют проведения судебной экспертизы, которая бы формально закрепила отсутствие события преступления и безоговорочно привела бы к закрытию дела, всячески препятствуют защите в ее проведении”, – заявил пресс-секретарь.

Также среди его аргументов – то, что прокуроры давно нарушили процессуальные сроки расследования и “умышленно не рассматриваются многочисленные ходатайства адвокатов”.

“Прокуроры избегают допроса самого Александра Януковича, несмотря на его многочисленные заявления с просьбой об этом. За семь лет прокуроры не предприняли ни единой попытки связаться с ним и/или направить соответствующий международный запрос в РФ”, – написал Кирасир.

Он добавил, что у прокуроров нет доказательств вины Александра Януковича и в Офисе генпрокурора осознают, что “объективное судебное рассмотрение дела приведет к его закрытию и позору для прокуроров”.

“В том числе и в Европе, так как указанное дело в 2014 году было наспех сфабриковано лишь с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций Советом ЕС. В своей публичной жалобе Александр Янукович требовал от генерального прокурора лично рассмотреть все затронутые в ней нарушения и ожидал официального ответа. Согласно ст. 308 ч.2 УПК Украины рассмотрение жалобы должно осуществляться руководителем Офиса генпрокурора в течении трех дней. В этот же срок о результатах рассмотрения уведомляется сторона защиты. Однако, видимо, осознавая бесперспективность уголовного преследования Александра Януковича и отсутствие каких-либо аргументов в свою пользу, Венедиктова нарушила закон и уклонилась от рассмотрения жалобы. Таким образом генпрокурор продемонстрировала ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей, создала основания для сомнений в ее объективности и беспрестанности”, – убежден пресс-секретарь.

Кирасир сообщил, что защита Александра Януковича намерена в судебном порядке признать бездеятельность генпрокурора противоправной и доказать умысел прокуроров в непринятии процессуального решения и сознательном затягивании расследования. Также жалобу о совершении дисциплинарного проступка генпрокурором адвокаты направили в кадровую комиссию Офиса Генерального прокурора.

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Контекст:

Суд Европейского союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом 9 июня 2021 года сообщила пресс-служба суда.

“Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на эффективную судебную защиту было соблюдено в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью и которые лежат в основе этого продления”, – указывается в сообщении.

В то же время Януковичи остаются под санкциями на основании нормативно-правового акта, принятого в марте 2021 года. Они действуют до 6 марта 2022 года – к этому времени Совет ЕС должен принять решение, продлевать их или нет, любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов.

Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом Высший антикоррупционный суд в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.

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