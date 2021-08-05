 

Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале “Новая волна” в Сочи

05.08.2021, 15:18, Новости дня
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В день открытия фестиваля на сцене выступят российские артисты Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Басков и другие. Также в числе участников заявлены украинские знаменитости, среди которых София Ротару, Макс Барских и Maruv. 

Проживающие в РФ украинские певицы Ани Лорак и Loboda (Светлана Лобода) выступят на сцене фестиваля 21 августа.

Анонс выступления Ротару уже опубликован на странице фестиваля в Instagram. На странице певицы этой информации нет.

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Публикация от New Wave / Новая волна (@newwave_official)

Контекст:

Фестиваль “Новая волна” с 2001 по 2014 год проводился в Юрмале (Латвия). С 2015 года мероприятие проходит в Сочи.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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