Под брендом Honor выйдет первый ударопрочный и водонепроницаемый флагманский смартфон

В китайской компании Honor объявили о скором запуске новой линейки смартфонов Magic3, в которой флагман будет обладать высокими влагозащитными качествами, а также необыкновенной ударостойкостью.

Производитель выпустил на эту тему первые рекламные ролики. На них показано, как мобильный гаджет долго поливают водой, а потом бросают на землю с достаточно большой высоты.

В результате гаджет не только сохраняет свою работоспособность. На нем вовсе не видны какие-либо следы повреждений. Эксперты, конечно же, скептически относятся к рекламным роликам и советуют не забывать, что маркетологи всегда склонны преувеличивать достоинства продукции. Однако сам по себе факт выхода ударопрочного смартфона вызывает неподдельный интерес.