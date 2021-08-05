 

Под брендом Honor выйдет первый ударопрочный и водонепроницаемый флагманский смартфон

05.08.2021, 15:16, Новости дня
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 В китайской компании Honor объявили о скором запуске новой линейки смартфонов Magic3, в которой флагман будет обладать высокими влагозащитными качествами, а также необыкновенной ударостойкостью.

Производитель выпустил на эту тему первые рекламные ролики. На них показано, как мобильный гаджет долго поливают водой, а потом бросают на землю с достаточно большой высоты.

В результате гаджет не только сохраняет свою работоспособность. На нем вовсе не видны какие-либо следы повреждений. Эксперты, конечно же, скептически относятся к рекламным роликам и советуют не забывать, что маркетологи всегда склонны преувеличивать достоинства продукции. Однако сам по себе факт выхода ударопрочного смартфона вызывает неподдельный интерес.



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