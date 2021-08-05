 

Копания Foxconn приобрела тайваньский Macronix, чтобы производить чипы для электромобилей

05.08.2021, 15:16, Новости дня
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Foxconn известна в мире как компания производственных услуг. До сих пор она занималась производством комплектующих для мобильных устройств по контракту с разными производителями. В основном, речь шла о смартфонах.

Теперь же стало известно о покупке тайваньского производителя Macronix. Как пояснили в компании Foxconn, там планируют сосредоточиться также на производстве чипов для электромобилей.

Также источники сообщают, что Foxconn собирается занять 10% данного сегмента мирового рынка электроники уже к середине текущего десятилетия. При этом способ ведения бизнеса не изменится. И в дальнейшем компания не будет выпускать изделия под собственным брендом, а останется поставщиком для других производителей.



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