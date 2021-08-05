 

В МВД назвали число нелегальных мигрантов из СНГ

05.08.2021, 14:54, Новости дня
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В РФ сейчас находятся более 700 тыс. нелегальных мигрантов из стран Содружества Независимых Государств, сообщили в МВД.

«На сегодняшний день в «тени» продолжают находиться более 700 тыс. выходцев из государств – участников СНГ», – говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

В ведомстве уточнили, что прошла встреча первого замглавы министерства генерал-полковника полиции Александра Горового с послами других стран, в нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

В ходе встречи Горовой сообщил, что в 2021 году наблюдается рост на 5% числа преступлений, совершенных иностранцами. Также в их среде растут показатели противоправной активности: нарушение общественного порядка, массовые драки, насильственные действия, препятствие функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры.

«По всем указанным фактам Министерство внутренних дел жестко отреагировало: задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы Российской Федерации. Аннулируются документы, дающие право работать на территории Российской Федерации», – подчеркнул замминистра.

Он призвал послов активнее работать с соотечественниками не только для легализации своего статуса в России, но и для соблюдения ими российских законов.



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