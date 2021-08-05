 

Сборная РФ на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016

05.08.2021, 14:54, Новости дня
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Сборная РФ завоевала 57-ю медаль на Олимпийских играх в Токио и уже превзошла свое достижение Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по числу наград.

В 2016 году в Бразилии россияне заняли четвертое место в медальном зачете, завоевав 56 наград: 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых, передает РИА «Новости».

В Японии сборная РФ после бронзы борца вольного стиля Артура Найфонова достигла отметки 57 медалей.

На данный момент россияне занимают пятое место в медальном зачете – 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград.



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