Ученые предложили новый метод отслеживания движения жидкостей в растениях

Новый метод исследований процессов, происходящих внутри растений, предложили ученые из университета Ноттингема. Они разработали технологию отслеживания движения жидкостей в растительных организмах.

По словам экспертов, данная разработка поможет в дальнейшем лучше исследовать процессы, происходящие на клеточном уровне. Например, можно проводить наблюдение за тем, как корни растений поглощают влагу из почвы, не повреждая их. Ранее такое было невозможно.

Также ученые сообщают, что им удалось создать математическую модель, которая отслеживает такие процессы до мельчайших подробностей. Вскоре они обещают представить и первые результаты исследований с использованием данной технологии.